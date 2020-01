Milonga de las estrellas: Luisa Sabbatini Tdj al Bocciodromo

La Milonga de las estrellas al Bocciodromo, si balla tango venerdì sera a Vicenza.

La parola milonga significa parole, discussione, litigio. L'esatta origine è incerta e discussa, tuttavia indicava in passato un luogo d'incontro dove ritrovarsi a fine giornata, ascoltando musica e ballando come in una festa di paese.

Oggi la milonga è il posto in cui si balla il tango argentino.

In milonga dovrebbero valere le regole generali di vita, del buon senso di una volta.

Oggi molte regole tradizionali si sono perse ma meritano di essere riviste per meglio apprezzare la cultura tanguera.

L’INVITO

[1] L'uomo non andrà mai a invitare una donna accompagnata e sconosciuta. Potrà invitarla solo se conosciuto dal cavaliere accompagnatore, e comunque solo dopo averlo salutato e scambiato con lui qualche parola di circostanza.

[2] L'uomo potrà invitare la donna single che avrà risposto in maniera affermativa alla sua mirada, cioè la guarderà con intenzione negli occhi, accompagnando questo con un piccolo gesto del capo (cabeceo), e soltanto dopo aver capito che sarà ben accettato, si avvicinerà per condurla a ballare.

[3] Non insistere a invitare una donna che non risponda alla mirada.

[4] La donna non inviterà mai un uomo sconosciuto in maniera esplicita. Potrà anche lei mirare un uomo con un sottile gioco di sguardi per invitarlo al ballo.

[5] Nel caso di una coppia consolidata, il primo e l'ultimo ballo della serata devono essere lasciati in esclusiva al proprio partner.

[6] Una volta invitata una donna, l'uomo la precederà in pista e qui attenderà, mai il contrario.

Venerdì 31 gennaio dalle 21 all'1:00

Alla consolle Tdj resident LUISA SABBATINI

Durante l'intera serata sarà attivo il bar del Bocciodromo.

Non sono richieste tessere.