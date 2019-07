Mi rifugio in tour - 12a edizione

“Tante piccole storie, tante piccole favole, raccontate come il filò di una volta dall’attrice Eleonora Fontana. Canti antichi e canzoni d’autore diDavide Peron. Il tutto legato dalla sapiente mano di Raffaella Calgaro.”



Ecco il programma di questa nuova edizione:

– Domenica 30/06 ore 11.00

Rifugio A.Papa • Valli del Pasubio (VI)

Ospiti: Alessandra Fontana e Giorgia Pietribiasi | cantautrici

n.b.: In caso di maltempo la tappa sarà annullata

– Domenica 07/07 ore 15.00

Agriturismo Maggiociondolo • Contrà Proveste, Schio (VI)

Ospite: Umberto Folena | scrittore e giornalista, editorialista di Avvenire presenterà il suo nuovo libro “Anche Gesù aveva i nonni“

– Domenica 14/07 ore 14.00

Malga Secondo Lotto Marcesina • Enego (VI)

Ospite: Gianpaolo Sperotto | fotografo

Data inserita nella manifestazione: #adottaunalbero – E..STATE IN MARCESINA E DINTORNI – Coldiretti

n.b.: In caso di maltempo la tappa sarà annullata

– Domenica 21/07 ore 14.00

Rifugio Campogrosso • Recoaro (VI)

Ospite: Raffaella Calgaro | storica e scrittrice

presenterà il suo nuovo libro “Una maestra ribelle“