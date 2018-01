Mi Linda Dama al CSC di San Vito di Leguzzano

Namritha Nori: voce

Giulio Gavardi: chitarra, saz turco, oud arabo, mandolino, sax soprano

Niccolò Giuliani: cajon, darbouka, tamburi a cornice, wave drum, cymbals, effetti



special guest: Silvia Cagnazzo - danza etnocontemporanea



Presentano il disco “Matesha”.



Progetto che esplora le antiche melodie e leggende sefardite, attraverso arrangiamenti moderni, intrecciandole con le sonorità e le ritmiche arabo\flamenche che si perdono nella notte dei tempi

fra le onde del Mediterraneo. Cantate nella loro lingua tradizionale, il judezmo, simile a un catalano antico e con l’utilizzo di strumenti tradizionali medio-orientali come il saz, l'oud, la darbuka ed il cajon.



Tradizione

Durante il medioevo nella penisola iberica gli ebrei sefarditi convissero con cristiani e arabi musulmani. Nei loro canti, tramandati oralmente di generazione in generazione, confluirono

così culture diverse, in cui le storie ebraiche si fusero con le melodie ispaniche e con i ritmi arabi/andalusi, creando così un tessuto musicale ricchissimo.

I testi raccontano storie senza tempo; spesso emerge l'amore nei suoi culmini di passionalità e dolore, altre volte i toni si fanno più delicati e fa capolino la quotidianità di un villaggio tra feste, pettegolezzi tra vicini, scappatelle amorose.

Namritha Nori canta queste storie nella loro lingua tradizionale, il judezmo, simile a un catalano antico, senza dimenticare di introdurre l'ascoltatore nei loro significati e atmosfere.

La ricchezza musicale del repertorio è valorizzata dalla ecletticità dei musicisti: Giulio Gavardi affianca alla chitarra due strumenti della tradizione medio-orientale come il saz turco e l'oud arabo. Niccolò Giuliani dona linfa ritmica ai pezzi con la darbuka, il cajon e i tamburi a cornice tipici della tradizione araba.

Mi Linda Dama è una formazione che esplora la tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tutte le culture mediterranee confluite in questa tradizione, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all'utilizzo di un'ampia varietà di strumenti di epoche ed aree diverse.



