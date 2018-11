Mi alegría mi persona: spettacolo di flamenco e poesia

Donna chiama donna presenta Mi alegria, mi persona: spettacolo di flamenco e poesia.

Lo spettacolo, tratto da "El romance de la pena negra" di Federico García Lorca, racconta la rinascita di una donna emarginata in un dialogo tra poesia e flamenco. "Mi Alegría, Mi Persona" parte da qui, dalla pena nera, da un dolore profondamente umano. Ma Soledad Montoya, la protagonista di questa storia, si riappropierá della sua "allegria" e della sua "persona" indicandoci l'unico cammino necessario per farlo, o almeno, il primo grande passo: esprimere il dolore, condividerlo, gettarlo fuori di sé.



Ballo: Matilde Melanotte

Chitarra: Emiliano Nanni

Alberto Rodríguez

Voci: Icia Casado

Gabriela Rodríguez Cometta

Maria Novella Perina

Palmas: María José León Soto





BIGLIETTI

Biglietti non numerati disponibili in prevendita EventBrite presso questo evento o in teatro la sera dell'evento.

INTERO = 15 euro

RIDOTTO under 26 = 10 euro



ATTENZIONE: la prenotazione con eventbrite è gratuita. Il pagamento verrà effettuato la sera dell'evento. Si prega di presentarsi in biglietteria entro le 20.15. Da quel momento i biglietti non riscossi verranno resi disponibili per altri spettatori.







L'evento è organizzato da Donna chiama Donna, col patrocinio del Comune di Vicenza.