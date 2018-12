La gestione delle rete vendita: incontro gratuito

Incontro gratuito riservato esclusivamente ad imprenditori e titolari d’azienda



Vicenza, 21 Febbraio 2019, presso la Camera di Commercio di Vicenza, organizzato e gestito da Best Consulting.



Sei un manager o un imprenditore e vuoi migliorare la gestione della tua forza vendita, organizzandola e ottimizzandone i risultati?



Seguendo l’evento organizzato da Be.St. Consulting, avrai la possibilità di rilanciare la tua figura professionale ad un nuovo livello, raggiungendo una piena consapevolezza del tuo ruolo.



Al termine del percorso formativo, sarai in grado di fornire un’ottica vincente nella gestione e motivazione dei tuoi dipendenti e/o collaboratori e raggiungere i tuoi obiettivi, grazie all’acquisizione di un Metodo concreto (no tecniche di vendita), nella gestione della propria Rete di Venditori, nell’ottica dell’aumento delle vendite e dell’acquisizione di nuovi clienti.



Di seguito puoi leggere gli argomenti che verranno trattati durante il Workshop:



Redarre obiettivi di vendita ambiziosi, ma raggiungibili;

Organizzare, gestire, motivare e incentivare una rete di venditori (agenti e/o dipendenti);

Monitorare e correggere le azioni commerciali della Rete;

Rendere i venditori dei veri e propri consulenti;

Aumentare le loro capacità di negoziazione e chiusura.



Iscrizione gratuita ma obbligo di registrazione https://www.bestconsultingitalia.com/eventi/metti-la-quinta-ai-tuoi-venditori-la-gestione-delle-rete-vendita-vicenza/