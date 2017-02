"Meteorologia e Clima del Nostro Territorio": Marco Rabito ad Arzignano

Dal 4 al 25 marzo il comune di Arzignano organizza il corso "Meteorologia e Clima del Nostro Territorio" presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" in vicolo Marconi 6. Quattro incontri di sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 per accompagnare i partecipanti alla conoscenza dell’atmosfera e dei fenomeni, che la caratterizzano soprattutto a livello locale. Il docente del corso sarà Marco Rabito, divulgatore scientifico ed esperto autorevole di previzioni del tempo, che da anni è apprezzato insegnante di meteorologia e clima presso la “Fondazione Rezzara”, tenendo regolarmente lezioni, conferenze e corsi su clima, ambiente e meteorologia presso. Ha esperienza di "stormchasing" (caccia ai tornado) in territorio americano, dove ha approfondito la conoscenza della fenomenologia estrema collegata ai temporali e dei sistemi di allertamento e prevenzione. Sta attualmente lavorando ad una pubblicazione scientifica inerente al fenomeno tornadico , è autore del libro “Tornado Alley”, romanzo autobiografico-scientifico sui cacciatori di tempeste. Ha collaborato come co-autore alla redazione del volume “Meteorologia”. Le quattro date previste saranno: 4, 11, 18, 25 marzo. Iscrizioni entro lunedì 27 febbraio. Costo: 40 euro. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni per un numero massimo di 20 persone. Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione: Informagiovani: 0444.476609, ig@comune.arzignano.vi.it; Biblioteca 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it.

Le quattro tematiche del corso:

1. La meteorologia ed il corretto approccio alle previsioni del tempo

2. I parametri della meteorologia: nubi, fenomeni e forzanti in gioco

3. I fenomeni e il clima tipico del semestre freddo e del semestre caldo: le peculiarita’ del territorio vicentino.

4. I fenomeni meteorologici estremi: la loro incidenza sul nostro territorio e l’approccio alle allerte meteo. Caso studio: il "Tornado della Riviera del Brenta" dell'8 luglio 2015.

Istruzioni per l’iscrizione: I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 entro la data stabilita per ogni singolo corso. I pagamenti possono essere effettuati anche tramite bonifico bancario o con bollettino postale. E’ possibile pre-iscriversi telefonicamente ai numeri telefonici 0444.673833 - 0444.476609 o tramite e-mail, scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it o ig@comune.arzignano.vi.it. L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di iscrizione.

Pagamenti: chi paga con bollettino postale o bonifico bancario deve indicare, nella causale il nome e cognome di chi frequenterà il corso, il titolo esatto del corso, il periodo e luogo, dove si terrà il corso stesso e inviare o consegnare ad Informagiovani copia dell’avvenuto pagamento. Tre possibilità di pagamento:

• In contanti (no bancomat) presso lo sportello Informagivani, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19

• Con Bollettino postale disponibile anche in Biblioteca C/C POSTALE N. 000009130497 - Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 - Cornedo Vicentino

• Con Bonifico bancario: Iban IT 04 P 08807 60820 012000101453 Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc. Onlus, via Monte Ortigara, 115/b 36073 - Cornedo Vicentino

