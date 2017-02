"Metal Night" al "Bollicine & House Of Blues Cafè" di Schio

Venerdì 17 febbraio alle 22 il locale "Bollicine & House Of Blues Cafè" di Schio in via Veneto 17 presenta l'evento musicale "Metal Night" con i concerti delle band "Brothers Of No One" e "Pantera Parental Control". Ingresso libero. Prenotazione tavoli con bruschetteria: 349.6668494.

Note biografiche sui "Pantera Parental Control": gruppo bassanese di groove metal come cover band dei "Pantera", formato da 4 membri (Filippo Vanzo - voce; Ivan Ziliotto - basso; Lorenzo Furlan - chitarra; Thomas Zanotto - batteria).

Note biografiche sui "Brothers Of No One": complesso vicentino di crossover metal, fondato nel 2006 a Trissino e formato da 5 membri (voce: Andrea Orso; chitarra: Alessandro Marsiletti; chitarra: Rossato Diego; basso: Mirko Gonzo; batteria: Gerardo Bicego).

