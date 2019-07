"Mestieri soto el portego" a Recoaro

MESTIERI SOTO EL PORTEGO



domenica dalle ore 10:00 alle 20:00

Parco Fortuna, Domenica 7 luglio ospiterà "Mestieri soto el portego" tra: Rievocazioni di mestieri di una volta che vi consentirà di scoprire come si faceva il formaggio e potrete provare ad impagliare le sedie e molto altro. Mercatini tradizionali; Stand gastronomico con i famosi Gnocchi con la fioreta tutti con vestiti tradizionali Cimbri.

Le vie e le piazze del centro della cittadina termale faranno da cornice ad antichi mestieri artigiani, figuranti in costume d’epoca, mercatini, balli e danze, per far rivivere per un giorno l'atmosfera semplice del passato.

Passeggiando lungo i vialetti del Parco Fortuna, si potranno incontrare esperti artigiani che, utilizzando gli stessi attrezzi e materiali di una volta, riproporrano in tempo reale attività come “Lavorare la lana”, “Far el pan”, “Le banbole de pessa”, “Far la graspa”, “Impajar careghe”, dando modo a tutti di apprezzare la cultura e le tradizioni locali.

È l'occasione giusta per riscoprire lavori manuali ormai scomparsi, rari da trovare o mutati nel tempo, che raccontano di un'epoca lontana dal consumismo di oggi, quando gli oggetti venivano creati usando le poche risorse disponibili, senza sprechi, in esemplari unici, per essere poi riparati e riutilizzati più volte. Sono mestieri che insegnano la fatica, la saggezza e la sapienza di gestualità ormai dimenticate, il rispetto del tempo e delle stagioni e mantengono viva la memoria di un passato non troppo lontano.

Per tutta la giornata, bambini e ragazzi di ogni età avranno a disposizione i giochi di una volta, come trampoli, trottole, giochi in legno, per scoprire come divertirsi con i giochi semplici dei nostri nonni.

Ad animare le vie del centro, saranno presenti figuranti in costume d’epoca, oltre a musica e balli tradizionali grazie all’associazione “Ballincontrà”, coppie di danzatori che eseguiranno balli popolari vicentini e veneti originali.

Piazza Dolomiti ospiterà inoltre i mercatini tradizionali e non mancherà un ricco stand gastronomico, dove si potranno gustare tra l’altro anche gli “Gnochi con la fioreta”, il rinomato piatto tipico recoarese, dal 2007 certificato a Denominazione Comunale (De.Co.), realizzato rigorosamente con materie prime locali, secondo la tradizionale ricetta recoarese.

“Mestieri soto el Portego” è molto di più di una manifestazione folcloristica: ricordare alcuni degli antichi mestieri che gli abitanti delle contrade esercitavano per necessità e riproporli a quanti hanno dimenticato e ai molti che non hanno mai conosciuto la tradizione montana, costituisce un’occasione per conservare la memoria storica e la cultura locale e rappresenta

l'occasione unica di un vero un tuffo nelle attività e nei sapori di un tempo, come un filò a cielo aperto.

7 LUGLIO

VISITANDO RECOARO

visita SEGHERIA STORICA

Partenza ore 10:00 e ore 14:00

Prenotatevi allo 0445 75070

