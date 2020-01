Merica - Sacco e Vanzetti al Caracol

Torna il grande teatro al Caracol con Inbilico Teatro e Film e lo spettacolo “’MERICA” con Anna Carla Broegg /Ramona Tripodi.

MERICA, sulla storia di Sacco e Vanzetti, sarà in scena il 25 gennaio 2020 al Caracol in Viale Crispi 46 a Vicenza con sonorizzazione live di Fabrizio Elvetico e Marco Messina (99 POSSE).

Merica è un evento performativo in cui il teatro e la sonorizzazione live si fondono per raccontare una storia che viene da lontano ma che oggi più che mai è attuale. La storia di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Due uomini. Due stranieri. Due italiani emigranti, come tanti. Due anarchici condannati a morte in circostanze oscure, o comunque pretestuose. Restano lì, impotenti tra suppliche, lettere e lotte fatte di rabbia e di amore, due donne: Luisa Vanzetti, sorella di Bartolomeo, e Rose Sacco, la moglie di Nicola.

In America c’è la crisi. Non c’è lavoro per gli americani, figurati per gli stranieri.

Gli italiani poi “né bianchi né neri”. Sporchi. E, sicuramente, “tutti impiegati nella Mano Nera”. Prima gli Americani. Questo pensa la gente. Il pregiudizio cresce.

Ogni crimine diventa una questione di razza, di colore, di pelle. Di fisiognomica. Di camminate.

“Al centro immigrazione ebbi la prima sorpresa. Gli emigranti venivano smistati come tanti animali. Non una parola di gentilezza, di incoraggiamento, per alleggerire il fardello di dolori che pesa così tanto su chi è appena arrivato in America…Dove potevo andare? Cosa potevo fare? Quella era per me come la Terra Promessa. Il treno della sopraelevata passava sferragliando e non rispondeva niente. Le automobili e i tram passavano oltre senza badare a me”. Questo scriveva Nicola Sacco negli anni '20 del secolo scorso. Oggi sono gli anni '20 di un nuovo millennio e noi, gli italiani, quelli brutti, sporchi e cattivi, che partivano a bordo dei piroscafi, siamo dall'altra parte.

Ingresso con sottoscrizione con donazione liberale all'associazione.

I posti sono limitati, consigliamo la prenotazione.

Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto Caracol Olol Jackson, per la costruzione e la gestione di un ambulatorio popolare, una scuola e una biblioteca.



Merica - Sacco e Vanzetti al Caracol

sabato dalle ore 20:30 alle 23:30

Viale Francesco Crispi, 46, 36100 Vicenza

Per info e prenotazioni

3408796587