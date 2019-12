Mercy the musical al teatro comunale di Vicenza

MERCY, il Musical



Prima nazionale il 18 Dicembre 2019 Teatro Comunale Città di Vicenza



L’Associazione di Promozione Sociale ARENA ARTIS porta in scena un nuovo emozionante musical dal titolo “MERCY, un gancio dal cielo”, che vedrà la sua prima nazionale il prossimo 18 dicembre presso il Teatro Comunale di Vicenza. L’Associazione ARENA ARTIS, già produttrice del Musical IL RISORTO che tanto successo ha riscosso e che ancor oggi viene replicato da molte comunità in tutta Italia, torna con un nuovo lavoro teatrale in forma Musical, frutto di questi ultimi mesi di lavoro e ricerca.

L’ispirazione per lo spettacolo è tratta dal libro intervista a Papa Francesco di Andrea Tornielli, attuale Direttore editoriale della Santa Sede, dal titolo “IL NOME DI DIO E’ MISERICORDIA”, edito in occasione dell’anno giubilare dedicato alla Misericordia e dell’apertura straordinaria della Porta Santa.

Una Compagnia teatrale giovane e dinamica, composta da circa 45 ballerini e 10 cantanti, porterà sul palco di Vicenza un Musical originale che non mancherà di sorprendere ed emozionare ogni spettatore sia esso credente o non credente descrivendo vari aspetti esistenziali vita capaci di emozionare e di donare gioia e speranza di vita nuova.

Si tratta di un percorso inedito che non si articola attraverso una particolare narrazione, ma pone al centro dell’intero spettacolo l’importanza della Misericordia, argomento tanto caro al Santo Padre. Ed è proprio il tema della Misericordia che viene quindi tradotto ed approfondito qui nel linguaggio artistico in modo da coinvolgere il pubblico di tutte le età, anche quello più

giovane grazie alla danza classica, moderna e contemporanea, ginnastica acrobatica, hip hop e break dance: ogni strumento espressivo troverà spazio nel Musical. A completare lo spettacolo le voci, intense ed energiche dei giovani cantanti con l’unico obiettivo di amplificare l’empatia con il pubblico che non mancherà di immedesimarsi nei temi affrontati e che potrà alimentarsi della giovane e spavalda voglia di futuro che questi giovani talenti portano sul palco.

Spiega la direttrice artistica dell’accademia Arena Artis, Antonia Varagnolo: “È stato definito come uno spettacolo sincero, trasparente e coraggioso, per il suo chiaro intento comunicativo di valori importanti, con uno sguardo disincantato sulla realtà che viviamo ma contestualmente con uno slancio di positività di cui tutti abbiamo bisogno”.

La regia e i testi sono di Antonia Varagnolo, le musiche di Giovanni Rizzo, Marco Belloni e del noto compositore Daniele Ricci, da anni collaboratore di Arena Artis, il confronto artistico del noto registra padovano Antonello Belluco. Le coreografie sono curate da Barbara Basso, Claudio Pisa, Laura de Nicolao, Lucia Galli, Bente Weiler e Victoria Sogn. I cantanti: Francesco Baggetta, Giovanni Bertin, Alberto Boldrini, Priscilla Casadei, Alessandro Chiereghin, Chiara Doria, Gabriele Doria, Mattia Gandolfo, Fatima Luccarini, Sergio Renier, Salvo Trifiro, Francesca Viaro, Vittorio Zambon: insomma una squadra di professionisti per una nuova avventura teatrale.

Appuntamento quindi al Comunale di Vicenza, teatro d’eccellenza che terrà a battesimo questo nuovo spettacolo di Arena Artis.



Link promo: https://we.tl/t-gkf0YOR82i



PREVENDITE

- Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza – ONLINE www,tcvi.it

- Segreteria Arena Artis – Via Tirreno Sottomarina di Chioggia dal lun. al ven. 15.00 /19.00



BIGLIETTI

Associazione di Promozione sociale Arena Artis – arenaartis@libero.it

TEL. 329-4916922



€.15,00 intero

€.12,00 ridotto (under 12)

INFORMAZIONI

APS ARENA ARTIS – arenaartis@libero.it - cell. 333 5066444 - 3518026422

