Mercurio passa davanti al sole: un fenomeno raro osservabile con il telescopio a Thiene

Uno fra gli eventi astronomici più interessanti dell’anno 2019, è il transito del pianeta Mercurio fra la Terra e il Sole. L’evento regalerà agli spettatori terrestri uno show raro: si ripete infatti a distanza di svariati anni, circa 13 volte per secolo.

Il prossimo 11 novembre potremo assistere a Thiene al Bosco grazie al Comune di Thiene e Insieme per l’Astronomia EG Planetarium ad una osservazione pubblica dell’evento celeste, un fenomeno astronomico molto particolare: il transito di Mercurio sul Sole. Potremo quindi osservare il piccolo pianeta mentre attraversa il disco solare.

Nel pomeriggio di lunedì un puntino nero attraverserà il disco abbagliante del Sole. Quel puntino è il pianeta Mercurio. Il fenomeno non è rarissimo ma, per la durata della vita umana, neanche troppo frequente: capita 13 o 14 volte in un secolo. L’ultimo transito risale al 9 maggio 2016, il prossimo avverrà il 13 novembre 2032. Ognuno faccia i suoi conti in base ai propri dati anagrafici.

Si tratta di un fenomeno prospettico che, per certi versi, è simile a un’eclisse di Sole. Normalmente siamo abituati a vedere la Luna eclissare la nostra stella, passandogli prospetticamente davanti e producendo l’affascinante fenomeno, ma, allo stesso modo, anche Mercurio e Venere (unici pianeti interni all’orbita terrestre) possono causare un’eclisse.

Ciò che osserveremo durante il transito

L’11 novembre, il piccolo Mercurio farà capolino e si concederà una passeggiata (prospettica) davanti al nostro Sole alle 13.35 circa (dipende dalle zone) ci sarà l’inizio del transito, con il primo contatto. Il puntino che vedremo dietro l’oculare dei nostri telescopi… sarà proprio Mercurio!

Il secondo contatto ci sarà alle 13.37 circa e Mercurio raggiungerà la massima distanza alle 16.19. Dopodiché assisteremo alla lenta discesa di Mercurio che tramonterà insieme al Sole: il terzo contatto ci sarà infatti alle 19.02 seguito dal quarto alle 19.03 circa, quando il Sole sarà già tramontato e quindi non più visibile.

Durante il suo transito Mercurio ci darà l’idea di quanto la massa del nostro Sole sia enorme rispetto ad un pianeta: ci vorrebbero ben 285 pianeti del diametro di Mercurio allineati per “riempire” il diametro del Sole!

Curiosità

L’evento è così raro per un motivo: l’orbita di Mercurio è inclinata di 7° rispetto all’orbita della Terra, per questo assistiamo al transito solo nei momenti precisi in cui la Terra si trova allineata con il pianeta e con il Sole e si trova nei punti di intersezione delle due orbite (chiamati nodi ascendente e discendente). Questo avviene nei mesi di maggio e novembre e circa 13-14 volte per secolo.

• Il transito di Mercurio è molto più frequente rispetto al transito di Venere. Il primo è infatti più vicino al Sole e orbita più velocemente.

• Molti dei pianeti extrasolari scoperti sono stati individuati grazie proprio al loro transito davanti alla loro stella madre.

Per l’occasione: Gianluca Di Luccio metterà a disposizione un telescopio rifrattore di altissima qualità, attrezzato appositamente per l’osservazione solare.

Proteggere gli occhi

L’osservazione del lento e solenne avanzamento del puntino nero dal bordo Est al bordo Ovest del Sole è emozionante perché ci mette di fronte alla meravigliosa ”orologeria” astronomica ma richiede un telescopio da almeno 50 ingrandimenti e, soprattutto, una perfetta protezione dalla luce solare. Non va guardato ad occhi nudi.

Comune di Thiene e Insieme per l’Astronomia www.slow-sky.it EG Planetarium organizzano l’osservazione dell’evento celeste: Il Transito del Pianeta Mercurio sul Sole lunedì 11 novembre 2019 dalle 13,30 alle 16,30 in Piazzetta Parcheggio Bosco. Partecipazione gratuita.