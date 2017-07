"Mercoledì by Night 2017" ad Arzignano: concerti, spettacoli e mercatini

Ogni mercoledì dal 5 al 26 luglio dalle 18 alle 24 anche quest’anno il comune di Arzignano organizza per l'estate la rassegna dei "Mercoledì by Night" con la collaborazione di "Shoegaze Studio", il centro musicale polifunzionale di Arzignano. Sono previsti spettacoli, concerti con giovani musicisti, mercatini e animazione per bambini. Partecipazione libera.

PROGRAMMA DELLLA MANIFESTAZIONE:

Mercoledì 5 Luglio:

Zini 1915: Antonio gallucci-Deephouse Live Sax

Al solito posto: Alka Selzter

Sottoscala: 3 of a kind

Piazza Libertà dalle ore 18.00 alle 22.00: Dimostrazione gioco Ping-pong

Piazza Marconi dalle ore 18.00 alle 22.00: Fate per Gioco con giochi e animazione per i più piccoli

Mercoledì 12 Luglio:

Al Matta: Hit me

Marconi cafè 2.0: Zadeon feat Laura Albiero

Il Baretto: Anytime

Gastronomia & rosticceria Mazzocco: Remember King & Queen Con Cocoduo

Piazza Marconi dalle ore 18.00 alle 22.00: Mercatino solidale per ragazzi

Mercoledì 19 Luglio:

Caffè Nazionale: Into the groove

La taverna dei Baldi: Bit duo

Sottoscala: Nice to know you + ino

Le Chicche: Stephal’s brothers

Piazza Libertà dalle ore 18.00 alle ore 22.00: Mercatino dell’hobbistica

Piazza Marconi dalle ore 18.00 alle 22.00: Fate per Gioco con giochi e animazione per i più piccoli

Mercoledì 26 Luglio:

Le Chicche: Reblatta

Al Matta: Negative Creep

Money Bar: Zebra

