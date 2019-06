Mercoledì 31 Luglio 2019, in occasione dell’ultima serata dell’antica fiera e sagra di Sant’Anna, a Dueville ( Vicenza ) con fuochi d’artificio finali a chiusura della manifestazione,



come di consueto all’interno della rassegna culturale ‘Busnelli Giardino Magico’ musica e divertimento con l’artista LORENZOSPEED* ed il suo ‘AMORE Radio Show in tour’



Dueville scintille sotto le stelle 🙂



ingresso completamente libero e gratuito per tutte/i :D