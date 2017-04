Mercato settimanale di Valdagno posticipato per la Festa della Liberazione

Il mercato settimanale di martedì 25 aprile 2017, vista la concomitanza con le celebrazioni per la Festa della Liberazione verrà posticipato a mercoledì 26 aprile, come sempre lungo le vie del centro storico di Valdagno. Si svolgeranno regolarmente anche i mercati, che che cadranno in giornate festive: venerdì 2 giugno, martedì 15 agosto, venerdì 8 settembre, martedì 26 dicembre. Il mercato di venerdì 8 dicembre si svolgerà regolarmente, ma verrà spostato nella zona di Oltre Agno.

