Mercato Rinascimentale Europeo Di Thiene

Il 06 e il 07 Ottobre 2018 a Thiene (VI) ritorna il Mercato Rinascimentale Europeo. L'evento in costume, sempre più atteso, pieno di colore, profumi, sapori, arte e musica. Ritroverete gli artigiani con i loro insegnamenti e laboratori, le bancarelle artigiane piene zeppe di novità interessanti. Non mancheranno le prelibatezze, culinarie per tutti i gusti ed età e poi i giochi per i bimbi e intrattenimenti artistici sempre a Tema.