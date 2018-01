Mercato dell'Epifania e Fiera dell'Artigianato a Vicenza

Da giovedì 4 a sabato 6 gennaio si terrà il Mercato dell’Epifania nelle piazze del centro storico di Vicenza con tanti banchi di prodotti vari oltre allla Fiera dell’Artigianato, che sarà allestita in piazza Castello negli stessi giorni.

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio tornerà Fuori Mercato con artigianato creativo, remake ed arte, vintage con articoli tutti legati al periodo natalizio: 15 gazebo dalle 9 alle 19.30 a cura dell'Associazione Culturale Pandora.

Sempre dal 5 al 7 gennaio dalle 8 alle 22 ci sarà in piazzale De Gasperi a Vicenza Il Circo delle Pulci - Merry Christmas, mercatino vintage, artigianato creatvìivo, collezionismo e hobbistica a cura dell'Associazione Culturale Pandora.

Fino a sabato 6 gennaio continuerà il Trenino di Natale, che circolerà in centro storico tutti i giorni, dalle 11 alle 19 (2.50 euro a persona per adulti e bambini).

Fino a domenica 7 gennaio proseguirà il Magico Natale in via Cesare Battisti, corso Palladio e corso Fogazzaro, dalle 9 alle 21, con accoglienti chalet in legno allestiti a cura di Confcommercio di Vicenza

Tutti gli eventi consultabili al link: www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/186364

ELENCO MERCATINI