Mercato dell'antiquariato a Marostica

Amanti dell’antiquariato, collezionisti o semplicemente curiosi? Vi proponiamo una domenica mattina ideale.

Ogni prima domenica del mese, infatti, nel centro storico di Marostica, in Piazza degli Scacchi e nelle vie del centro ha luogo il Mercatino dell’Antiquariato, dell’Usato e del Collezionismo.

Fra i banchi dei circa 135 espositori potete trovare mobili d’epoca, oggetti per la casa, gioielli, orologi, pizzi, ceramiche, vetri, vestiti vintage, reperti della prima e della seconda guerra mondiale, libri, dischi, articoli filatelici e numismatici e tutto quanto si possa collezionare.

Un’occasione per visitare una delle più belle città medioevali italiane, famosa per la Partita a Scacchi Vivente.



Al mercatino sono ammessi soltanto: articoli di antiquariato, oggetti antichi o vecchi, oggetti usati e oggetti da collezione (propriamente intesi). Orario del mercato: 8.00 – 19.00

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE