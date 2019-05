Arriva la Versilia: Mercato del Forte a Valdagno

Speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Arriva infatti per la prima volta a VALDAGNO l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore! Le notissime "boutiques a cielo aperto" (come vengono ormai definite anche su stampa e TG nazionali) apriranno sabato 25 maggio a VALDAGNO (nella suggestiva location di Città dell'Armonia tra Piazza Verdi, Via Bellini, Viale Puccini): dunque una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale Consorzio in zona! Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, marchio di qualità unico, originale e garantito.

ll mercato di Forte dei Marmi è un mercato itinerante dei prodotti della Versilia.

Sono presenti prodotti di qualità

artigianali, di sartoria, di pelletteria e molte altre particolarità.

