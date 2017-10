Domenica 29 ottobre in piazza dei Signori e in piazza Biade si terrà il mercato del centro storico con circa 26 operatori ed espositori.

Si tratta della data di recupero per quello programmato inizialmente per martedì 5 settembre e successivamente rinviato per lo svolgimento della manifestazione della Rua e delle iniziative collegate.

ELENCO MERCATINI