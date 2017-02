"Mercato del Carnevale" a Schio

In occasione del "Carnevale di Schio", sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 9 alle 19 si svolgerà il "Mercatino del Carnevale" con l'esposizione di prodotti artigianali, enogastronomici e florovivaistici a Schio in piazza Garibaldi, via Garibaldi e via F.lli Pasini. Si potranno trovare articoli di artigianato artistico e opere creative, idee regalo per la casa, specialità culinarie tipiche regionali d'Italia per degustazioni, rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano, florovivaismo. L'evento è organizzato dal Comitato Carnevale di Schio in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi, affiliata A.I.C.S. del comitato provinciale di Rovigo. Per informazioni sulla manifestazione e sulla partecipazione come espositore: Raffaella 347.0495286.

ELENCO MERCATINI