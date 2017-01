"Mercato dei Produttori e degli Artigiani" al "No Dal Molin" di Vicenza

Domenica 22 gennaio dalle ore 10 alle ore 16 è in programma il "Mercato dei Produttori e degli Artigiani" con l'esposizione di prodotti tipici berici e creazioni artigianali locali presso il presidio permanente "No Dal Molin" a Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio (vedi programma). Alle 13 si terrà il "Pranzo Sociale" e alle 16 il dibattito "Dal Melagon ai Pfas, l'acqua è un bene comune da difendere!". Partecipazione libera.

