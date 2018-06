Mercato biodiverso a Vicenza

Continua l'appuntamento fisso con il Mercato Genuino ai Ferrovieri! A ritmo quindicinale - secondo e quarto sabato del mese - per un territorio in salute, per coltivare le relazioni tra produttori e consumatori, senza Ogm e nel rispetto della terra e di chi la lavora.



I produttori biodiversi del territorio attenti alla terra e alla comunità vi portano ortaggi di stagione, patate di Posina, formaggi e yogurt anche caprini, uova, pane fresco e farine di cereali antichi per farselo a casa, miele, pasta integrale artigianale, legumi per zuppe, vino dei Colli Berici senza solfiti aggiunti, birra prodotta con cereali autocoltivati nei Colli Berici, kit per coltivare a casa funghi commestibili, prodotti di cosmesi e pulizia, abbigliamento con tessuti naturali come ortica, canapa e cotone bio...



Trovate i banchi del mercato all'inizio di via Baracca, di fronte all'A&O e ai campi di rugby, accanto alla rotatoria alberata di Viale sant'Agostino.

L'accessibilità è agevole per carrozzine e carrozzelle e il parcheggio è gratuito.

Al momento il mercato è più ricco il secondo sabato del mese, ma il quarto sabato troverete comunque formaggi/pane/farine/ortaggi e legumi/birra.