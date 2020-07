Non Ho l'Età (Mercato Antiquariato) in Campo Marzio a Vicenza

Si torna in una location fresca, bella e straordinaria per organizzarci un mercato. Tantissimi espositori di antiquariato, collezionismo e vintage e, poi, lo spazio dedicato all'handamade e remake del Fatto a Mano. Domenica 12 luglio il Mercato dell'Antiquariato a Vicenza sarà lungo viale Dalmazia dove si distribuiranno i vari collezionisti e questo appuntamento ha come focus la musica, in zona Esedra tutti gli appassionati potranno portare i propri vinili e suonarli. Inoltre esposizione di macchine d'epoca americane.

12 luglio - Non Ho l'Età (Mercato Antiquariato) Campo Marzo e Viale Dalmazia

Per rendere ancora più ricco l'appuntamento mensile con il Mercato dell'Antiquariato, l'associazione "Non ho l'età" proporrà ai visitatori l'esposizione di una serie di auto d'epoca americane nell'esedra di Campo Marzo (lato viale Roma). Inoltre circa a metà di viale Dalmazia sarà messo a disposizione un giradischi per gli appassionati ed acquirenti di vinili, dove poter ascoltare liberamente i propri dischi. Inoltre AREA FOOD, MUSICA, RELAX.