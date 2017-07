"Mercatino On Line dei Libri Usati" sul sito web dell'Informagiovani Montecchio Maggiore

TUTTE LE ATTIVITA' ESTIVE DELL'INFORMAGIOVANI DI MONTECCHIO MAGGIORE

ESTATE D'EVENTI 2017 A MONTECHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Per tutta l'estate sarà attivo nel sito dell'Informagiovani di Montecchio Maggiore il "Mercatino On Line dei Libri Usati", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1°e 2° grado (medie e superiori), che vogliono mettere in vendita i propri libri scolastici.

COME PUBBLICARE I PROPRI LIBRI. Si potrà ancora pubblicare il proprio annuncio compilando il modulo disponibile alla pagina web: www.infogiomm.it/servizi-allinformagiovani/mercatino-del-libro-usato, sezione “Come pubblicare i propri libri”.

CONSULTA I LIBRI USATI. Chi invece è alla ricerca di un libro, può consultare la lista dei libri disponibili sempre alla stessa pagina, sezione “Consulta i libri usati”, e contattare direttamente il proprietario.

INFORMAZIONI E CONTATTI: Ufficio InformaGiovani - 0444.49093 - www.infogiomm.it - infogiomm@interplanet.it - www.facebook.com/InformaGiovaniMontecchioMaggiore/ - sportello in via Leonardo da Vinci 17 ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore negli orari di apertura: martedì 9.30 – 13.00; mercoledì 15.30 – 19.00; giovedì 9.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00.

