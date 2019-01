Mercatino Esclusivo in Piazza Dei Signori

Durante il mese di gennaio lo spazio creativo dell'Associazione Be Ancient Be Cool in Piazza dei Signori 8 a Vicenza si trasforma in un mercatino esclusivo.



Oggettistica, bigiotteria e artigianato saranno in esposizione solo per questo mese.

Con ogni acquisto potete sostenere le attività dell'Associazione no profit, che utilizzerà il ricavato per offrire alla città concerti ed eventi!



Vi aspettiamo, siamo di fronte alla Basilica Palladiana!