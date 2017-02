"Mercatino di Sant'Agata": mostra-mercato tradizioni popolari a Tezze di Arzignano

In occasione della 604° Festa Patronale di Sant'Agata, domenica 5 febbraio dalle 9 alle 19 è in programma il "Mercatino di Sant'Agata", la tradizionale mostra-mercato delle tradizioni popolari con l'esposizione di prodotti artigianali ed enogastronomici a Tezze di Arzignano in via Roma. Si potranno trovare numerose bancarelle con articoli di artigianato artistico e opere d'ingegno creativo per curiose idee regalo per la casa ed il tempo libero, con specialità culinarie tipiche regionali d'Italia per degustazioni alimentari di prelibatezze dolci e salate stagionali, con rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Il programma della festa prevede alle 9.30 la processione votiva dalla Rocca del Castello di Arzignano insieme a personaggi in costume del 1400 fino alla Chiesa di Sant'Agata. L'evento è organizzato dall'Associazione Sant'Agata, Associazione GAS Arzignano, la Parrocchia di Tezze e il comune di Arzignano in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi, affiliata A.I.C.S. del comitato provinciale di Rovigo.

ELENCO MERCATINI