Mercatino di prodotti tipici e biologici sull'olio di oliva a Barbarano Vicentino

In occasione della festa dell'olio extravergine d'oliva "O-Live" (1-2 aprile), domenica 2 aprile dalle ore 8 alle 20 in piazza Roma a Bararano Vicentino si terrà il "Mercatino di Prodotti Tipici e Biologici" con la mostra-mercato dell'olio d'oliva insieme a punti informativi e degustazioni, la mostra fotografica "Berici Vivi" e intrattenimenti con i "Giochi della Tradizione". Per tutta la giornata ci sarà la presenza di stand dedicata ai prodotti a base di olio a partire dai prodotti gastronomici fino ad arrivare ai prodotti per la salute ed il corpo a base di olio di oliva. Alle ore 12 è previsto il pranzo con menù a base di piatti con olio d'oliva presso lo stand della Pro Colli Berici. Nel pomeriggio si saranno le visite guidate al frantoio e a Palazzo Canonici oltre a musica dal vivo in piazza

