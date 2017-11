"Mercatino di Natale in Piazza 2017" a Trissino: spettacoli, degustazioni e Santa Claus

Domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 20 a Trissino la Pro Loco organizza il "Mercatino di Natale in Piazza 2017" con gli stand enogastronomici aperti dalle 12 con panini e vin brulè in piazza XXV Aprile.

Alle 15 è previsto l'arrivo di Babbo Natale sul trenino della Pro Loco e alle 15.30 ci sarà il teatro per bambini "Natale 2051" nell’Aula Magna. Infine alle 18.30 accensione dell’albero e la stella sul campanile. Animazione per bambini offerta dai Comitati Sagra Rosario e San Rocco insieme alle giostre per i più piccoli.

La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo. Per informazioni chiamare la Pro Loco Trissino: 0445.490808 (Mar-Giov 17.00-19.00 e Sab 9.00-12.00).

