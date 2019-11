Mercatino di Natale e accensione albero a Bassano

Sabato 16 novembre alle ore 17.00 si svolgerà in Piazza Libertà a Bassano l’inaugurazione del mercatino dell’Avvento e la tradizionale cerimonia dell’accensione dell’Albero di Natale con la partecipazione del Sindaco, delle autorità cittadine e della stampa. Alle premiazioni delle casette più belle e originali faranno da sottofondo musiche natalizie eseguite al piano a coda collocato accanto all’Albero, con la partecipazione del coro di bambini Cantare MIFARE e del maestro Luigi Ferro.

Sotto l’Albero domenica 17 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sempre in piazza Libertà, l'evento natalizio di musica, canto e danza Melodie. La manifestazione, organizzata da Luigi Ferro, vedrà la partecipazione di giovanissimi pianisti dell’Istituto A. Graziani seguiti dallo stesso maestro Ferro che suoneranno su un pianoforte a coda collocato accanto all’Albero di Natale. Nel corso del pomeriggio il maestro Ferro accompagnerà la cantante Chiara Callegaro in melodie natalizie e brani internazionali. Musiche pianistiche, anche inedite, saranno coreografate dalla scuola di danza San Bassiano. Durante la manifestazione verrà presentata la rielaborazione pianistica del celebre brano Sul ponte di Bassano e dell’Inno d’Italia, composti da Luigi Ferro, per il recente riconoscimento del Ponte Vecchio quale Monumento Nazionale. Per tale riconoscimento verrà letta la poesia Il Ponte e il Brenta scritta da Luigi Ferro e letta da Anna Bortignon, in simbolica dedica alla Città e al suo monumento più famoso. Saranno presenti alcuni componenti del Comitato del Ponte Monumento Nazionale.

Alle ore 16.30 appuntamento con le musiche anni ’20 del trio The Jim Dandies, reduce da successi riscossi ad Edinburgo, in Scozia che chiuderanno l’evento.

Nell’ambito delle manifestazioni natalizie organizzate dalla Confcommercio mandamento di Bassano del Grappa.

Foto da Facebook