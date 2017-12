Mercatino di Natale 2017 a Marano Vicentino

In occasione della Magia del Natale 2017, domenica 17 dicembre dalle 9 alle 18 in piazza Silva a Marano Vicentino si terrà il Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Marano e dai commercianti maranesi con spettacoli a cura de La Valigia dei Ricordi e il patrocinio comunale tra giochi, attrazioni e sapori per grandi e piccini.

A inaugurare il mercato, alle 11 davanti alla chiesa sarà il concerto della classe di indirizzo musicale della scuola secondaria Alfieri.

