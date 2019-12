Mercatino di libri in Biblioteca Bertoliana

Il Natale chiama, la Bertoliana risponde. Da lunedì 9 a lunedì 23 dicembre, nella sede di Palazzo Costantini, in contra’ Riale 13, è organizzata una vendita di libri usati e libri editi dalla biblioteca a prezzi scontatissimi. Un’occasione per fare un regalo speciale a qualcuno e, al contempo, permettere alla biblioteca di realizzare un utile da reinvestire. Il ricavato verrà utilizzato per comprare libri nuovi da mettere a disposizione dei lettori.

L’iniziativa propone la vendita di libri nuovi e usati in buone condizioni di narrativa corrente, saggistica e argomento vicentino per adulti, ragazzi e per bambini, posseduti in più copie, provenienti da donazione o dallo scarto inventariale.

I libri usati saranno contrassegnati da un’etichetta di colore diverso a seconda del prezzo corrispondente: rosso 1 euro, verde 2 euro, azzurro 5 euro, bianco superiore a 5 euro. Si troveranno suddivisi per fascia di prezzo in scaffalature tematiche: arte, filosofia, storia, religione, argomento locale. Pertanto l'offerta accontenta tutti i gusti. Al raggiungimento di un minimo di 15 euro di spesa si riceverà in omaggio una borsetta di tela della biblioteca.

Le pubblicazioni nuove edite dalla Bertoliana di argomento, prettamente, vicentino saranno vendute a metà prezzo. L'elenco dei volumi disponibili editi dalla biblioteca verrà esposto al mercatino da lunedì 9 dicembre. Per gli appassionati di storia e personaggi vicentini saranno predisposte delle borsette tematiche con più titoli all'interno.

Una sezione apposita verrà dedicata alla famiglia Pigafetta, in occasione delle recenti celebrazioni promosse dall’Associazione Culturale Pigafetta 500, dal Comune di Vicenza e dalla Biblioteca Bertoliana per la partenza della prima circumnavigazione del globo. Per di più, saranno vendute al prezzo simbolico di 1 euro le tirature di ambito religioso della casa editrice La Locusta, ereditata dalla biblioteca per lascito testamentario di Rienzo Colla.

Quest’anno verrà attivata anche la promozione Libri al buio: alcuni libri potranno essere acquistati al buio, ovvero già incartati senza conoscere il titolo o poter vedere l’immagine di copertina. Sui pacchetti si troveranno scritti a penna piccoli indizi per incuriosire il lettore: frasi o parole chiave che rimandano al contenuto dei libri. Cosa si nasconderà dentro il pacchetto?

La vendita si chiuderà lunedì 23 dicembre.

L'allestimento del mercatino e la vendita dei libri è affidata ai volontari del Servizio Civile Nazionale, che saranno a disposizione degli utenti per incartare i regali e per eventuali suggerimenti.

Dal 9 al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 12, al primo piano della sede della Biblioteca Bertoliana di Palazzo Costantini, in contrà Riale 13.