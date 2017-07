Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo: bancarelle vintage ad Asiago

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE-MERCATO A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 16 luglio dalle 9 alle 19 torna il "Mercatino dell'Antiquariato del Collezionismo" nel centro storico di Asiago con variopinte bancarelle in stile "vintage" tra via Trento e Trieste e via Jacopo Scajaro. Monete e banconote antiche, francobolli d'epoca, macchine da scrivere, arredi, ceramiche, casalinghi, vinili, oggettistica e molto altro ancora: un piccolo paradiso per gli amanti del collezionismo e dei pezzi da antiquariato. La fiera-mercato si ripeterà ogni terza domenica del mese.

ELENCO MERCATINI