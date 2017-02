"Mercatino del Baratto e dell'Usato" a Schio

Dopo il successo della prima edizione dello scorso novembre, domenica 19 marzo dalle 9 alle 20 tornerà a Schio in piazza Almerico da Schio e in via Capitano Sella il "Mercatino del Baratto e dell'Usato". Si tratta di un'iniziativa rivolta ai privati cittadini per il baratto o la vendita di oggetti usati di loro proprietà, privi di valore storico o artistico. All'evento non potranno partecipare commercianti, hobbisti, artigiani e imprenditori. Il modulo per le adesioni è scaricabile dal sito web del comune scledense. Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 marzo 2017 allo sportello QUICittadino in piazza dello Statuto.

