In occasione della cicloturistica-storica "L'Artica", sabato 21 e domenica 22 gennaio 2017 si terrà il "Mercatino Ciclismo Vintage" a Lonigo in piazza Garibaldi di fronte a Palazzo Pisani con l'esposizione di numerosi articoli, accessori e oggetti d'epoca per biciclette. Si potranno trovare anche esemplari di bici antiche con freni a “bacchetta”, militari e quelle adibite un tempo alla consegna o alla vendita come quelle del postino, pittore, fornaio. Orari di apertura: sabato 10-18 e domenica 8-18. Ingresso libero.

