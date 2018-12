Mercatino Bontà e benessere in piazza Castello

Sabato 29 e domenica 30 dicembre, dalle 9.30 alle 19, in piazza Castello, si terrà il mercatino Bontà e benessere con prodotti alimentari tipici, anche biologici, per la cura e il benessere personale (spezie, infusi, creme, saponi,...) e oggetti di artigianato naturale (in legno, canapa, ceramica, lana).

Domenica 30, dalle 10 alle 11.30, i bambini potranno partecipare al laboratorio gratuito “Conoscere i legumi attraverso il gioco”, per sensibilizzare piccoli e grandi sul consumo dei legumi e sull'importanza per la salute e per l’ambiente.

L'iniziativa è organizzata da Veneto a Tavola in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive.