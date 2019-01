Mercatino Antiquariato Collezionismo & Vintage

Domenica 13 gennaio torna Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, come ogni seconda domenica del mese.

1 punto informazioni, dislocato in piazza dei Signori per assistenza, gadgets e le mappe del mercato.

Vinile & Brunch dalle 11 alle 15 al Bar Borsa - Basilica Palladiana