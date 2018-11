Mercatini di Natale nei quartieri e nelle parrocchie di Vicenza

Il calore del Natale investirà di magia il centro storico e i quartieri. Cascate di luci bianche e casette di legno nel rispetto della tradizione

Vicenza festeggia il Natale con un fitto programma di iniziative e proposte volte ad animare ed allietare il periodo delle festività a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Molti sono gli appuntamenti organizzati in centro storico e nei quartieri fino a tutto il mese di gennaio 2019 tra concerti, mostre e rassegne espositive, spettacoli e manifestazioni, mercatini nei quartieri, mercatini di solidarietà, fiere e mercati , conferenze e incontri, e altre iniziative, tutti raccolti in un opuscolo realizzato in 20 mila copie, grazie al sostegno di numerosi sponsor, senza alcun costo di stampa per il Comune.

Il fitto programma di attività è stato predisposto grazie alle numerose associazioni del territorio e alle persone che assieme al Comune e ad altri enti si sono impegnate per garantire la consueta offerta di appuntamenti tipici della tradizione natalizia.

Organizzatore: Comune di Vicenza in collaborazione con associazioni, gruppi e istituzioni della città.

Programma

Mercatini natalizi organizzati nei quartieri e nelle parrocchie dal 30/11/2018 al 06/01/2019

Dal 30/11/2018 al 02/12/2018 Mercatini Natalizi. Chiesa di Ospedaletto

Orario: Venerdì 30 ore 14.30-17.00, sabato 1 dicembre ore 17-20, domenica 2 dicembre ore 7.30-12

Dal 30/11/2018 al 27/12/2018 Casetta del Villaggio SOS Vicenza Contrà Cavour

Esposizione di materiale promozionale e cessione di manufatti artigianali prodotti dai volontari con raccolta fondi a sostegno delle attività del Villaggio SOS- Orario: 9.00-22.00

Dal 01/12/2018 al 09/12/2018 Mercatino Missionario di Natale 2018

Oratorio della Parrocchia di Anconetta Mercatino a sostegno della costruzione di un ospedale in El Salvador. Orario: Sabato 1 dicembre ore 18.00-20.00, Domenica 2 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.30-19.00, Venerdì 7 dicembre ore 18.00-20.00, Sabato 8 e domenica 9 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.30-19.00

Dal 01/12/2018 al 02/12/2018 Merry Christmas 2018

Giardino G. Manfè angolo Via Legione Antonini e Via Zanardelli - Orario: sabato 1/12 ore 14.00-20.00, domenica 2/12 ore 10.00-20.00

Mercatini di Natale e varie iniziative di intrattenimento e animazione

In Via Legione Antonini, nell’orario dei mercatini, si alterneranno momenti di intrattenimento: sfilata della banda e le Majorettes di Creazzo, canti natalizi del coro G.E.V., concerto di Natale jazz, spettacolo di burattini, Dottor Clown, truccabimbi, spettacoli di strada.

Dal 01/12/2018 al 16/12/2018 Mercatino di Natale a Bertesinella

Locali Oratorio di Bertesinella - Orario: da lunedì a venerdì ore 15.00-17.30. Sabato e giorni festivi ore 9.00-12.00 e 15.30-18.00

02/12/2018 Mercatino di Natale Scuola Primaria di Via Prati

Scuola Primaria di Via Prati - Orario: 10.30-16.00

Esposizione lavori realizzati dagli alunni della Scuola Primaria, festa, giochi e momento conviviale

Dal 07/12/2018 al 09/12/2018 Mercatino La Bottega della Formica La Baita - Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice

La Baita - Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice - Orario: Venerdì 7 ore 15.00-19.30, sabato 8 ore 8.30-19.30, domenica 9 ore 8.30-18.00

Ricavato a favore di “Casa Menino Jesus” Espungabera - Mozambico per assistenza a bambini orfani e diversamente abili

08/12/2018 Mercatino di Natale Sagrato Chiesa San Carlo, Villaggio del Sole

Sagrato Chiesa San Carlo, Villaggio del Sole - Orario: ore 17.00-20.30

Mercatino natalizio con gazebo di oggettistica varia

Dal 08/12/2018 al 09/12/2018 Mercatino Missionario Oratorio S. Andrea

Oratorio S. Andrea - Orario: 8.30-19.30

Capolavori confezionati a mano

Dal 14/12/2018 al 22/12/2018 Mercatino di Natale Galleria Parco Città

Galleria Parco Città - Orario: 9.30-19.00

23/12/2018 Mercatini di Natale Pro Loco di Laghetto via Lago d'Iseo, 25

Pro Loco di Laghetto via Lago d'Iseo, 25 - Orario: 15.30