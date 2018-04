Mercatini in Centro Storico - gli appuntamenti di sabato 21 e domenica 22 aprile

Sabato 21 aprile a Vicenza arrivano “Il Circo delle Pulci” in piazzale De Gasperi e “Salotto Fogazzaro” in corso Fogazzaro nord

Domenica 22 aprile, alle 16, in piazza delle Erbe, “Roclò”, il circo segreto degli oggetti abbandonati

---->GLI APPUNTAMENTI IN CENTRO STRORICO DAL 18 AL 25 APRILE

__________________

Sabato 21 aprile

In piazzale De Gasperi, per tutto il giorno sarà possibile passeggiare tra le bancarelle de “Il Circo delle Pulci”, mercatino vintage e dell’artigianato creativo.

A cura dell'associazione culturale “Pandora”, in collaborazione con il Comitato di piazza Castello e con gli esercizi commerciali della zona, in particolare il “Bar Castello”, e con l'assessorato alla partecipazione. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com

___

In corso Fogazzaro nord (dall’incrocio con contra’ Cantarane e con contra’ Busato), per tutto il giorno ci sarà “Salotto Fogazzaro”, mercatino di creatività, dell’artigianato e di sapori.

A cura dell’associazione “Il Tritone” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.iltritone.info

__________

Domenica 22 aprile, alle 16, in piazza delle Erbe, “Roclò”, il circo segreto degli oggetti abbandonati.

A cura dell'associazione culturale Pandora e dell'associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: associazioneculturalepandora@gmail.com