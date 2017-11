Mercatini in centro storico a Vicenza: guida weekend dal 3 al 5 novembre

Felice weekend gentili lettori!

Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MERCATINI E MOSTRE MERCATO NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

Numerosi i mercatini e mostre mercato nel centro storico di Vicenza per il weekend da venerdì 3 a domenica 5 novembre.

PROGRAMMA MERCATINI E MOSTRE MERCATO:

COLLEZIONARE: VINTAGE E ANTIQUARIATO. Sabato 4 novembre dalle 9 alle 19 in corso Fogazzaro sud (da contra’ Pedemuro San Biagio a corso Palladio), via Battisti e contra’ Garibaldi arriva "Collezionare", mostra mercato del collezionismo specializzato con oggettistica, piccolo antiquariato e accessori vintage a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione.

FUORI MERCATO: VINTAGE ARTIGIANATO E RICICLO CREATIVO. Sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 9 alle 19 in piazza delle Erbe, sarà allestito "Fuori Mercato", con articoli vintage, dell’artigianato e del riciclo creativo oltre ad sezione dedicata alle tendenze artistiche per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio con nuovi contenuti di design e originalità. Previsti laboratori creativi per bambini ed adulti. Evento a cura dell'associazione culturale Pandora in collaborazione con associazione Botteghe di Piazza delle Erbe.

LEGUMI CHE PASSIONE. Sabato 4 e domenica 5 novembre, dalle 9.30 alle 19 piazza Castello ospiterà il 2° Legumi Che Passione, rassegna gastronomica dedicata ai legumi e alle loro proprietà a cura di “Veneto a Tavola” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione oltre alla mostra-mercato "Bontà e Benessere". Saranno a disposizione 250 varietà di legumi rappresentative di ogni territorio italiano con schede descrittive per conoscerli e apprezzarli al meglio.

BONTA' E BENESSERE. Sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 9.30 alle 19 in occasione di "Legumi Che Passione" in piazza Castello e piazzetta delle Poste ci sarà anche la mostra-mercato "Bontà e Benessere" con prodotti alimentari, legumi, articoli erboristici, salutistici ed artigianato naturale. Dalle 15 alle 16.30 si potrà effettuare lo scambio di semi allo stand di Civiltà Contadina. Inoltre i bambini potranno partecipare al laboratorio gratuito "Conoscere i Legumi attraverso il Mosaico".

ARTISTI IN PIAZZA TRA PITTURA E SCULTURA. Domenica 5 novembre, dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi ci sarà il mercatino "Artisti in Piazza tra Pittura e Scultura" con esposizioni d'arte a cura dell’associazione “Gruppo Culturale d’Iniziativa” di Creazzo, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: www.accendilatuaarte.it.

ALTRI MERCATINI IN PROVINCIA DI VICENZA:

NOVENTA VICENTINA - COSE DEL PASSATO. Domenica 5 novembre dalle 8 alle 18 è in programma il mercatino Cose Del Passato a Noventa Vicentina in piazza Municipio, come ogni prima domenica del mese (escluso agosto). Info: Associazione Il Tritone 0444.323863.

MAROSTICA - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO. Domenica 5 novembre dalle 8 alle 19 ci sarà il Mercatino dell'Antiquariato a Marostica in piazza Castello con 130 espositori, come ogni prima domenica del mese. Info: Comune di Marostica - Ufficio Commercio 0424.47920.

MALO - MOSTRA MERCATO DI ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO. Domenica 5 novembre dalle 9 alle 17 ci sarà la Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo a Malo. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Malo: 0445.585211.

CALENDARIO MERCATINI SUL TERRITORIO BERICO:

Mercatino dell'Antiquariato a Thiene in centro (50 espositori): ogni primo sabato del mese (escluso agosto) - Orari: 8 - 18 - Info: Ascom 0445.362570 - Prossimi appuntamenti 2017: sabato 4 novembre - sabato 2 dicembre.

Mercatino dell'Antiquariato a Marostica in piazza Castello (130 espositori): ogni prima domenica del mese - Orari: 8 - 19 (da ottobre a marzo) / 8 - 20 (da aprile a settembre) - Info: Comune di Marostica - Ufficio Commercio 0424.47920 - Prossimi appuntamenti: domenica 5 novembre - domenica 3 dicembre.

Cose Del Passato a Noventa Vicentina, in piazza Municipio: ogni prima domenica del mese (escluso agosto) - Orari: 8 - 18 - Info: Associazione Il Tritone 0444.323863 - Prosimi appuntamenti: domenica 5 novembre - domenica 3 dicembre.

Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo a Malo - Orari invernali: 9 - 17 / Tutte le date del 2017: domenica 5 novembre - venerdì 8 dicembre (Immacolata Concezione). Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Malo: 0445.585211

Mercatino delle Pulci e dell'Antiquariato a Lonigo tra via Garibaldi e piazza XX Settembre: ogni seconda domenica del mese - Prossimi appuntamenti: domenica 12 novembre - domenica 10 dicembre.

Mercato Genuino Biodiverso ai Ferrovieri di Vicenza - in via Francesco Baracca (davanti al supermercato A&O e ai campi di rugby dopo la rotatoria di Viale Sant'Agostino) - Appuntamento quindicinale (secondo e quarto sabato del mese da settembre a dicembre) - Orari: 8 - 18 - Prossimi appuntanenti: sabato 11 novembre - sabato 25 novembre - sabato 9 dicembre - sabato 23 dicembre.

Non Ho l'Età - Mercatino dell'Antiquariato, Collezionismo e del Vintage a Vicenza in 8 piazze del centro storico (220 espositori): ogni seconda domenica del mese (escluso luglio e agosto) - Orari invernali: 8 - 18 - Tutte le date del 2017: domenica 12 novembre - domenica 10 dicembre - Info: 349.6410654 - 0444.542663 - www.antiquariatovicenza.it

Mercatino dell'Antiquariato a Creazzo in piazza San Marco: ogni terza domenica del mese - Prossimi appuntamenti: domenica 19 novembre - domenica 17 dicembre - Info: Organizzazione Punto - 333.6637135.

Non Ho l'Età - Mercatino dell'Antiquariato, Collezionismo e Vintage a Bassano del Grappa in piazza Terraglio: ogni terza domenica del mese (escluso luglio e agosto) - Prossimi appuntamenti: domenica 19 novembre - domenica 17 dicembre - Info: 349.6410654 - 0444.542663 - www.antiquariatovicenza.it

Collezionando - Mercatino di Antiquariato, Collezionismo, Vintage e Hobbistica a Schio in piazza Almerico Da Schio: ogni quarta domenica del mese - Prossimi appuntamentI: domenica 26 novembre - domenica 24 dicembre (vigilia di Natale) - Orari: 7 - 19 - Info: Cossu Walter 347.2967668

Antiquariato e collezionismo a Asiago in centro storico: ogni seconda o terza domenica del mese fino ad ottobre - Ultimo appuntamento 2017: domenica 15 ottobre.

Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato a Recoaro Terme in piazza Dolomiti (35 espositori): ogni quarta domenica del mese da maggio a ottobre - Ultimo appuntamento: domenica 22 ottobre - Orari: 9 - 18 - Info: Comune di Recoaro - 0445.75171

