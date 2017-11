Mercatini in centro storico a Vicenza: guida per il weekend dal 24 al 26 novembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

APPUNTAMENTI WEEKEND NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA

TUTTE LE GUIDE PER IL WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MERCATINI E MOSTRE MERCATO NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

Numerosi i mercatini e mostre mercato nel centro storico di Vicenza per il weekend da venerdì 24 a domenica 26 novembre.

PROGRAMMA MERCATINI E MOSTRE MERCATO:

VICENZA - ANNULLATO PER MALTEMPO: UNICO - MERCATO DEL FATTO A MANO.

VICENZA - MERCATO GENUINO BIODIVERSO AI FERROVIERI. Sabato 25 novembre dalle 8 alle 18 è in programma il Mercato Genuino Biodiverso ai Ferrovieri di Vicenza in via Francesco Baracca (davanti al supermercato A&O e ai campi di rugby dopo la rotatoria di Viale Sant'Agostino) per il primo appuntamento quindicinale del mese (2° e 4° sabato del mese fino a dicembre).

VICENZA - COLLEZIONARE: ANTIQUARIATO E VINTAGE. Sabato 2 dicembre dalle 9 alle 19 in corso Fogazzaro Sud (da corso Palladio a contra’ Pedemuro San Biagio) e in via Cesare Battisti, torna a Vicenza Collezionare, mercatino dedicato al collezionismo specializzato, all'oggettistica di antiquariato e al vintage (ogni primo sabato del mese): monete e banconote, dischi in vinile, cartoline e francobolli, giocattoli, libri ingialliti, fumetti e stampe, orologi e tutto ciò che può essere al centro di una passione.

VICENZA - MERCATINO ARTIGIANALE CREATIVO - FESTA DI SANTA LUCIA. Venerdì 8 dicembre dalle 10 alle 19 ci sarà la 7° Festa di Santa Lucia a Vicenza a Borgo Santa Lucia con i prodotti delle botteghe del quartiere insieme al mercatino artigianale creativo degli hobbisti oltre alle iniziative delle associazioni di volontariato, attività per bimbi e intrattenimenti musicali.

VICENZA - MERCATO GENUINO BIODIVERSO AI FERROVIERI. Sabato 9 dicembre dalle 8 alle 18 è in programma il Mercato Genuino Biodiverso ai Ferrovieri di Vicenza in via Francesco Baracca (davanti al supermercato A&O e ai campi di rugby dopo la rotatoria di Viale Sant'Agostino) per il primo appuntamento quindicinale del mese (2° e 4° sabato del mese fino a dicembre). Prossimo appuntanento: sabato 25 novembre.

VICENZA - NON HO L'ETA': ANTIQUARIATO - COLLEZIONISMO - VINTAGE. Domenica 10 dicembre dalla 8 alle 18 è previsto Non Ho l'Età - Mercatino dell'Antiquariato, Collezionismo e del Vintage a Vicenza in 8 piazze del centro storico con 220 espositori, come ogni seconda domenica del mese insieme ai mercatini "A.A.A. Cercasi Arte Arredo Allestimento" in corso Fogazzaro e contrà Battisti e "Red Carpet Vintage" in piazza delle Erbe. Info: 349.6410654 - 0444.542663 - www.antiquariatovicenza.it.

VICENZA - A.A.A. CERCASI: ARTE - ARREDO - ALLESTIMENTO. Domenica 10 dicembre dalle 8 alle 18 torna a Vicenza in corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti il mercatino "A.A.A. Cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage" con tante idee per la casa: dal remake all’handmade fino al restauro tra l’antico al moderno.

VICENZA - RED CARPET VINTAGE. Domenica 10 dicembre dalle 8 alle 18 torna a Vicenza in piazza delle Erbe il mercatino "Red Carpet Vintage" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage" con una selezione di abiti e accessori vintage oltre ad arredo dagli anni '50 agli anni '80.

VICENZA - IL CIRCO DELLE PULCI: VINTAGE & ARTIGIANATO CREATIVO. Sabato 16 dicembre per tutto il giorno è in programma "Il Circo delle Pulci", mercatino vintage e dell’artigianato creativo sarà in piazzale De Gasperi a Vicenza con oggetti di collezionismo, articoli di abbigliamento e accessori per la casa oltre ad attività collaterali e intrattenimenti: laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali.

VICENZA - CENTOXCENTO: ARTIGIANATO HANDMADE & DESIGN INDIPENDENTE. Sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 9.30 alle 19.30 arriva in piazza delle Erbe a Vicenza ci sarà "Centoxcento", mercatino dell’artigianato e design indipendente con musica, workshop e degustazioni di prodotti enogastronomici. Si potranno acquistare capi di abbigliamento, bigiotteria, borse e accessori vari.

VICENZA - MERCATO GENUINO BIODIVERSO AI FERROVIERI. Sabato 23 dicembre dalle 8 alle 18 è in programma il Mercato Genuino Biodiverso ai Ferrovieri di Vicenza in via Francesco Baracca (davanti al supermercato A&O e ai campi di rugby dopo la rotatoria di Viale Sant'Agostino) per il primo appuntamento quindicinale del mese (2° e 4° sabato del mese fino a dicembre). Prossimo appuntanento: sabato 25 novembre.