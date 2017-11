Mercatini in centro storico a Vicenza: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Felice weekend gentili lettori!

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MERCATINI E MOSTRE MERCATO NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

Numerosi i mercatini e mostre mercato nel centro storico di Vicenza per il weekend da venerdì 10 a domenica 12 novembre.

PROGRAMMA MERCATINI E MOSTRE MERCATO:

VICENZA - COSMOFOOD 2017 - FIERA DI VICENZA. Da sabato 11 a martedì 14 novembre alla Fiera di Vicenza si svolgerà il 5° Cosmofood, dedicato al mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione con 500 espositori e oltre 100 eventi tra showcooking, seminari, corsi e degustazioni tematiche, conoscendo migliaia di prodotti direttamente dai produttori tra assaggi ed acquisti.

VICENZA - MERCATO GENUINO BIODIVERSO AI FERROVIERI. Sabato 11 novembre dalle 8 alle 18 è in programma il Mercato Genuino Biodiverso ai Ferrovieri di Vicenza in via Francesco Baracca (davanti al supermercato A&O e ai campi di rugby dopo la rotatoria di Viale Sant'Agostino) per il primo appuntamento quindicinale del mese (2° e 4° sabato del mese fino a dicembre). Prossimo appuntanento: sabato 25 novembre.

VICENZA - MOSTRA DI RICAMO. Sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle 10.30 alle 19, nel salone di Villa Tacchi, viale della Pace 87, Mostra di Ricamo 2017, che raccoglie i lavori eseguiti con impegno e abilità tecnica dall’associazione culturale Arte del Filo. In collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Entrata libera. Inaugurazione sabato 11 alle 10.30. Info: arteldefilo@iol.it - www.artedelfilo.org.

VICENZA - NON HO L'ETA': ANTIQUARIATO - COLLEZIONISMO - VINTAGE. Domenica 12 novembre dalla 8 alle 18 è previsto Non Ho l'Età - Mercatino dell'Antiquariato, Collezionismo e del Vintage a Vicenza in 8 piazze del centro storico con 220 espositori, come ogni seconda domenica del mese insieme ai mercatini "A.A.A. Cercasi Arte Arredo Allestimento" in corso Fogazzaro e contrà Battisti e "Red Carpet Vintage" in piazza delle Erbe. Info: 349.6410654 - 0444.542663 - www.antiquariatovicenza.it.

VICENZA - A.A.A. CERCASI: ARTE - ARREDO - ALLESTIMENTO. Domenica 12 ottobre dalle 8 alle 18 torna a Vicenza in corso Fogazzaro e contrà Cesare Battisti il mercatino "A.A.A. Cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage" con tante idee per la casa: dal remake all’handmade fino al restauro tra l’antico al moderno.

VICENZA - RED CARPET VINTAGE. Domenica 12 ottobre dalle 8 alle 18 torna a Vicenza in piazza delle Erbe il mercatino "Red Carpet Vintage" come manifestazione complementare all’evento "Non Ho l'Età: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage" con una selezione di abiti e accessori vintage oltre ad arredo dagli anni '50 agli anni '80.