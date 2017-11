Mercatini e fiere a Vicenza e provincia: guida weekend dal 3 al 5 novembre

Felice weekend gentili lettori!

GUIDA EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MERCATINI - FIERE - MOSTRE MERCATO A VICENZA E PROVINCIA:

Numerosi i mercatini, fiere e mostre mercato sul territorio berico per il weekend da venerdì 3 a domenica 5 novembre.

CALENDARIO MERCATINI - FIERE - MOSTRE MERCATO:

GIOVEDI' 2 NOVEMBRE

ASIAGO - FIERA DEI SANTI. Giovedì 2 novembre nel centro storico di Asiagosi svolgerà la tradizionale Fiera dei Santi con un gran numero di variopinte bancarelle di prodotti e merce di ogni genere.

DA SABATO 4 A LUNEDI' 6 NOVEMBRE

VICENZA - DEGUSTAZIONI: GUSTUS 2017: VINI E SAPORI DEI COLLI BERICI. Da sabato 4 a lunedì 6 novembre si terrà nello Spazio Scarpa della Biblioteca “La Vigna”, a Palazzo Brusarosco Zaccaria di Vicenza in Contrà Porta Santa Croce 3 la kermesse "Gustus 2017: Vini e Sapori dei Colli Berici", organizzato dalla Strada dei Vini dei Colli Berici per presentare i vini DOC e le eccellenze enostronomiche del territorio con oltre 30 espositori tra aziende vitivinicole e produttori per degustazioni vini insieme a miele, formaggi, salumi, prodotti da forno, caffè, Olio Extravergine Colli Berici.

SABATO 4 NOVEMBRE

THIENE - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO. Sabato 4 novembre dalle 8 alle 18 è in calendario il Mercatino dell'Antiquariato a Thiene in centro con 50 espositori, come ogni primo sabato del mese (escluso agosto). Info: Ascom 0445.362570.

VICENZA - COLLEZIONARE: VINTAGE E ANTIQUARIATO. Sabato 4 novembre dalle 9 alle 19 in corso Fogazzaro sud (da contra’ Pedemuro San Biagio a corso Palladio), via Battisti e contra’ Garibaldi arriva "Collezionare", mostra mercato del collezionismo specializzato con oggettistica, piccolo antiquariato e accessori vintage a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato comunale alla partecipazione.