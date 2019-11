La magia di Natale a Vicenza sarà raccontata attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori che porteranno i colori del Natale lungo le strade della città e che offriranno al pubblico un’ampia proposta di articoli da regalo natalizi e addobbi per le festività.

Nel mercatino si potranno trovare decorazioni e addobbi natalizi per interni ed esterni, decorazioni per l’albero, lanterne e luminarie, articoli per il Presepe, speciali idee per i regali di Natale con particolare attenzione ai prodotti dell’artigianato, dell’antiquariato e del vintage di alta qualità, libri e stampe d’epoca, candele e molto altro.

Tutti i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo, si animerà lo speciale villaggio dell’artigianato creativo dedicato al Natale dove si potranno incontrare artigiani che creano le loro opere a mano, ed espongono i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni.

Mercatini di Natale a Vicenza

A Vicenza, dal 7 dicembre 2019 un evento unico che unirà la tradizione dei mercati di Natale, con un selezione dei migliori prodotti di artigianato, hand-made, antiquariato e vintage e delle migliori specialità enogastronomiche della tradizione, spettacoli, laboratori, magia e tante sorprese per far immergere la città in un clima natalizio a 360 gradi.

La manifestazione Natale a Vicenza 2019 sì terrà, dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, nelle più suggestive vie del centro storico di Vicenza: Corso Fogazzaro, Piazzetta Duomo, Corso Palladio e nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo con lo speciale villaggio dell’artigianato creativo e un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli.

Musica e Spettacolo

Nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo, da non perdere l’appuntamento con la musica e gli spettacoli che avranno come tema la magia, la musica buskers e la giocoleria e poi gli speciali laboratori per un vero e proprio clima di festa che farà divertire grandi e piccoli.

Orari di apertura:

dalle ore 10 alle ore 19 (dal lunedì al giovedì);

dalle ore 10 alle ore 22 (domenica e festivi);

dalle ore 10 alle ore 24 (venerdì, sabato e prefestivi);

dalle ore 16 alle ore 22 il giorno di Natale e il Primo dell’Anno.

Ingresso gratuito