Mercatini di Natale 2017: il programma nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

TOP 5 MERCATINI DI NATALE 2017 SUL TERRITORIO BERICO

MERCATINI DI NATALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di Buone Feste Vicenza, sono in programma numerosi Mercatini di Natale, organizzati nel centro storico, nei quartieri e nelle parrocchie del capoluogo berico. Contatti: partecipazione@comune.vicenza.it. Di settimana in settimana la città accoglierà mercatini con prodotti originali, che verranno esposti nelle piazze e nelle vie più suggestive della città con il coordinamento comuanale dell’assessorato alla partecipazione.

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO DI VICENZA:

MAGICO NATALE. Dal 1 dicembre al 7 gennaio 2018 dalle 9 alle 21 a Vicenza saranno allestiti 35 chalet in legno per il Magico Natale in via Cesare Battisti e corso Palladio e dal 4 dicembre anche in corso Fogazzaro. Nelle casette, addobbate con decorazioni e luci, si potranno trovare prodotti artigianali, specialità alimentari, articoli per la casa e oggettistica da regalo. L'evento è a cura di ConfcommercioVicenza, che ha predisposto il progetto natalizio, ha coordinato le diverse associazioni del centro storico. Nel fine settimana saranno organizzate iniziative di vario genere, momenti musicali con ospiti a tema e a cura dell’associazione "Vivere Fogazzaro Vicenza" ha proposto una serie di eventi di animazione per coinvolgere il pubblico nel periodo delle festività.

APPUNTAMENTI DI MAGICO NATALE:

Sabato 9 dicembre in piazza San Lorenzo saranno eseguite Arie Natalizie con l’arpa celtica.

Domenica 10 e 17 dicembre l’artista Thierry Parmentier si esibirà in una performance itinerante lungo le vie del centro storico.

Sabato 16 dicembre, “I Grabber”, gruppo del bovaro bernese, eseguiranno un intrattenimento itinerante nelle vie del centro storico.

Venerdì 22 e sabato 23 dicembre in piazza San Lorenzo arriverà la boule de neige gonfiabile, un emozionante sfera addobbata e illuminata a tema natalizio in cui bambini ed adulti potranno entrare e farsi fotografare.

Sabato 30 dicembre un gruppo musicale di zampognari percorrerà le vie del centro intrattenendo il pubblico con musiche natalizie. Tutti gli eventi si terranno dalle 15 alle 18.30. Informazioni: goldlion66@gmail.com.

ASPETTANDO NATALE: TEAM FOR CHILDREN. Aspettando il Natale con Team for Children Vicenza Onlus è l’iniziativa che prevede l’allestimento di un gazebo di colore bianco dell’associazione Team for Children Onlus di Vicenza in contra’ Garibaldi di fronte al negozio Maison Mason, che collaborerà all’iniziativa. Al gazebo si potranno acquistare panettoni per raccogliere fondi a favore del progetto Vicenza Ospitale, a sostegno dell’apertura di una casa di accoglienza per le famiglie dei pazienti dell’ospedale San Bortolo che risiedono in altre città. I bambini si divertiranno con letture animate, con la mascotte del Team, il paperotto gigante, con Minnie e Topolino e giochi antichi di legno. Orari gazebo: sarà aperto giovedì 30 novembre dalle 17 alle 20.30, il sabato e la domenica nei giorni 2, 3, 9, 10, 16, 17 23, 24 dicembre dalle 9 alle 20. Info: info@teamforchildrenvicenza.it - www.teamforchildrenvicenza.it

FUORI MERCATO: RASSEGNA NATALIZIA DI ARTIGIANATO CREATIVO - REMAKE - ARTE. Sabato 2 e domenica 3, da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, da venerdì 22 a domenica 24, venerdì 29 e sabato 30 dicembre e poi da venerdì 5 a domenica 7 gennaio l'Associazione Culturale Pandora proporrà in piazza delle Erbe l'edizione natalizia di un mercatino, che finora ha sempre riscosso un buon successo di pubblico. "Fuori Mercato - Rassegna di Natale" con artigianato creativo, remake ed arte offrirà idee per i regali con l'esposizione di artigianato artistico insieme ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa e gioielli vari, articoli vintage, di artigianato e derivati dal riciclo creativo, tutti legati al periodo natalizio. Verrà dato spazio anche alle Onlus con banchi a tema natalizio. In genere 15 gazebo, saranno a disposizione dalle 9 alle 19.30 e proporranno iniziative collaterali: laboratori per grandi e piccoli per la costruzione di un piccolo Babbo Natale e un mosaico a tema natalizio, musica di intrattenimento e la presenza di un mimo. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Informazioni: Associazione Culturale Pandora: 347.0802580 - associazioneculturalepandora@gmail.com

COLLEZIONARE - ANTEPRIMA DI NATALE. Sabato 2 e domenica 3 dicembre l’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’associazione culturale Il Tritone proporrà in contra’ Garibaldi "Collezionare - Anteprima Natale” un evento, ormai consolidato, dedicato al collezionismo specializzato, all’oggettistica, al piccolo antiquariato, al vintage e a tutto ciò che può essere al centro di un interesse e di una passione. Oltre alla numismatica con le immancabili monete e banconote, si potranno trovare dischi di vinile, filatelia (cartoline e francobolli), giocattoli, libri ingialliti, fumetti e stampe, orologi e quant’altro è al centro di una passione. Spazio poi alla consolidata sezione dedicata all’arte ed al vintage. Vi saranno circa una quindicina di espositori aperti dalle 9.30 alle 18.30. Informazioni: Associazione Culturale Il Tritone - 0444.323863 - info@iltritone.info

IL CIRCO DELLE PULCI - MERRY CHRISTMAS. Da venerdì 8 a domenica 10, da venerdì 15 a domenica 17, da venerdì 22 a domenica 24 dicembre e poi da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2018 (dalle 8 alle 20), l'Associazione Culturale Pandora in collaborazione con gli esercizi commerciali della zona proporrà l’edizione natalizia della mostra-mercato in piazzale De Gasperi: Il Circo delle Pulci - Merry Christmas, mercatino vintage, artigianato creativo. Si potranno trovare oggetti di collezionismo e hobbistica del passato, ad articoli di abbigliamento, accessori per la casa, nonché addobbi per l'albero di Natale. Gli espositori saranno circa una dozzina e sono previste anche attività collaterali ed intrattenimenti, tra cui laboratori creativi per bambini, stand di solidarietà e proposte musicali. Info: Associazione Culturale Pandora - 34. 0802580 - associazioneculturalepandora@gmail.com

BONTA' E BENESSERE: VENETO A TAVOLA. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in piazza Castello la società "Veneto a Tavola" proporrà una mostra-mercato "Bontà e Benessere" con degustazione dei dolci storici natalizi tipici di ogni regione italiana. Completeranno l’iniziativa una mostra con le schede dei dolci tradizionali natalizi ed un laboratorio per bambini sulla creazione di dolcetti da appendere all’albero di Natale. Gli espositori in questo caso saranno una quindicina e l’orario di apertura al pubblico sarà dalle 9.30 alle 19.30. Info: info@venetoatavola.it.

UNICO - IL MERCATO DEL FATTO A MANO - EDIZIONE NATALIZIA. Sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 10 alle 19.30 in piazza Biade si svolgerà l'edizione natalizia di "Unico - Il Mercato del Fatto a Mano" a cura dell’associazione "Centro Storico Città del Palladio" . Si tratta di un mercato, con una trentina di gazebo, in cui sarà possibile acquistare pezzi unici, dato che gli operatori sono anche gli ideatori e realizzatori degli oggetti proposti. Si potranno trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, idee colorate per i bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, articoli realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico. Info: cittadelpalladio@gmail.com

NON HO L'ETA' - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E VINTAGE. Ci saranno poi le consuete proposte dell’assessorato alla semplificazione e innovazione. L’edizione di dicembre del Mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage è in programma in centro storico domenica 10 dicembre, dalle 8 alle 17, a cura dell’associazione Centro Storico Città del Palladio.

FIERA PRENATALIZIA + FIERA E MERCATO DELL'EPIFANIA. Da venerdì 22 a domenica 24 dicembre la Fiera Pre-Natalizia e da giovedì 4 a sabato 6 gennaio 2018 Fiera e Mercato dell’Epifania nelle piazze del centro storico.

FIERA DELL'ARTIGIANATO. Le due fiere Pre-Natalizia e Epifania saranno affiancate dalla Fiera dell’Artigianato in piazza Castello e nelle zone circostanti (22-24 dicembre 2017 e 4-6 gennaio 2018).

MERCATO SETTIMANALE IN CENTRO STORICO. Il consueto Mercato Settimanale in centro storico previsto per giovedì 21 dicembre sarà prolungato fino alle 17 in piazza dei Signori e in piazza Biade.

MERCATINI DI NATALE NEI QUARTIERI DI VICENZA:

Mercatino di Natale - Scuola Primaria Prati - Sabato 2 dicembre

Mercatini Merry Christhmas 2017 - Giardino G. Manfè (Santa Bertilla) - Sabato 2 e domenica 3 dicembre

Mercatino Missionario di Natale - Pro Ospedale in El Salvador - Oratorio Chiesa di Anconetta - Da sabato 2 a domenica 10 dicembre

Mostra Missionaria Natalizia - Salone Oratorio Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo - Sabato 2 e domenica 3 dicembre

Mercatino di Natale a Bertesinella - Locali Oratorio di Bertesinella - Da sabato 2 a domenica 17 dicembre

Mercatino Missionario di Natale - Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice c/o La Baita - Da avenerdì 8 a domenica 10 dicembre

Bancarella Missionaria Natalizia - Aula 5 Oratorio Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo - Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre

Mercatino di Natale - Sagrato Chiesa San Carlo (Villaggio del Sole) - Sabato 9 e domenica 10 dicembre

Mercatini Natalizi in città - Mostra dei Presepi - Parco Giochi di Laghetto (Laghetto) - Sabato 23 dicembre

