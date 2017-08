Mercatini a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 25 al 27 agosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 25 - 27 AGOSTO

Tra i numerosi appuntamenti sul territorio berico tra feste, sagre, fiere, manifestazioni, kermesse enogastronomiche e mercatini per il weekend 25 - 27 agosto luglio, spiccano alcune mostre-mercato nell'Altopiano di Asiago.

CALENDARIO DEI MERCATINI SUL TERRITORIO BERICO:

GALLIO - MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'. Giovedì 24 agosto dalle 8 alle 13 torna l'appuntamento fisso con il "Mercato Settimanale" a Gallio nei pressi del Parcheggio Cineghel in via Guido Negri. Si potranno trovare bancarelle di oggettistica, abbigliamento e alimentari per una mattinata da dedicare allo shopping e al risparmio. Il mercato settimanale di Gallio si terrà la mattina di ogni giovedì dal 29 giugno al 7 settembre sempre con lo stesso orario.

MERCATINI ETNICI AL BRINTAAL CELTIC FOLK FESTIVAL. Da giovedì 24 a domenica 27 agosto è in programma il 16° Brintaal Celtic Folk Festival, dedicato alla musica e della cultura celtica in Val Brenta, nei pressi del Bosco delle Fontane a Cismon del Grappa con una serie di concerti dal vivo (24 - 27 agosto), mercatini etnici di artigianato, incontri culturali, escursioni e degustazioni. Per chi volesse rimanere al festival più giorni è messa a disposizione gratuitamente un'area comunale in cui poter campeggiare con camper e roulotte.

I VIAGGI DEL GUSTO. Da venerdì 25 a domenica 27 domenica dalle 9 alle 18 a Gallio in piazzetta Giardini ci sarà il Mercatino Viaggi del Gusto con bancarelle colorate e stand con specialità e cibi da tutta Italia: un'esplosione di gusti e colori, con ingredienti tipicie preparazioni appetitose provenienti dalle varie regioni della penisola, per 3 giornate all'insegna del buon gusto e del mangiare bene. Il mercatino durerà tutta la giornata, dal mattino a sera.

CESUNA DI ROANA - MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'. Venerdì 25 agosto dalle 8 alle 13 nei pressi del piazzale Ex Stazione di Cesuna di Roana, si terrà il consueto "Mercato Settimanale", con bancarelle di oggettistica, abbigliamento e alimentari ad animare la caratteristica frazione altopianese per tutta la mattinata. Turisti e altopianesi avranno l'occasione di acquistare nuovi prodotti. Il mercato di Cesuna si terrà la mattina di ogni venerdì di luglio e agosto.

MERCATINI ARTIGIANALI E ALIMENTARI AL SANZENAIT. Sabato 26 agosto dalle 19.30 alle 2 è in programma "Sanzenait 2017", la notte bianca a San Zeno di Cassola con mercatini con bancarelle di prodotti artigianali e alimentari, spettacoli di artisti di strada, musica live, sfilata di moda, danza del ventre, esibizioni di ballo, dimostrazioni sportive, giochi gonfiabili, clown e truccambimbi oltre ad angoli gastronomici nel centro del paese interamente pedonale.

ASIAGO - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO: ARTIS. Domenica 27 agosto dalle 9 alle 19 le tipiche bancarelle di "Artis", il Mercatino dell'Artigianato Artistico, animeranno il centro storico di Asiago in via Lobbia fin dalle prime ore del mattino. Si potranno trovare le opere d'arte e d'artigianato, realizzate da scultori, pittori, falegnami.

RECOARO TERME - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO. Domenica 27 agosto dalle 9 alle 18 è previsto il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato a Recoaro Terme in piazza Dolomiti (35 espositori) con articoli ed oggettistica vintage dai casalinghi ai vinili fino ai mobili antichi. Il mercatino si ripeterà ogni ultima domenica del mese da maggio a ottobre. Info: Comune di Recoaro: 0445.75171.

COLLEZIONANDO. Domenica 27 agosto dalle 7 alle 20 si terrà "Collezionando", il Mercatino di Antiquariato, Collezionismo, Vintage e Hobbistica a Schio in piazza Almerico Da Schio. La mostra mercato continuerà ogni quarta domenica del mese. Info: Cossu Walter 347.2967668,

ASIAGO - MERCATO AGROALIMENTARE DI CAMPAGNA AMICA. Domenica 27 agosto dalle 9 alle 19 ad Asiago in piazzale Duomo torna il Mercato di "Campagna Amica" con l'esposizione di prodotti agricoli-alimentari tipici del territorio per gli amanti dei prodotti biologici e artigianali in una variegata serie di prodotti genuini. "Campagna Amica" è una fondazione che si rivolge a consumatori, produttori agricoli, cittadini, per raccogliere risposte su alimentazione, turismo, ecologia per migliorare la qualità della vita promuovendo e sostenendo l'agricoltura italiana nella vendita diretta, turismo ed ecosostenibilità.

