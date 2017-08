Mercatini a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 18 al 20 agosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Tra i numerosi appuntamenti sul territorio berico tra feste, sagre, fiere, manifestazioni, kermesse enogastronomiche e mercatini per il weekend 18 - 20 agosto luglio, spiccano alcune mostre-mercato nell'Altopiano di Asiago.

CALENDARIO DEI MERCATINI SUL TERRITORIO BERICO:

TRESCHE' CONCA DI ROANA - 15° MERCATINO ESTIVO. Dal 1 al 20 agosto dalle 16 alle 18.30 Treschè Conca di Roana rinnova l'appuntamento con il tradizionale "Mercatino Estivo", giunto alla 15° edizione, cnei locali del centro parrocchiale. L'esposizione di hobbistica e oggetti di antiquariato, allestita dal "Gruppo Mercatino", è diventata ormai un punto di riferimento per i collezionisti o appassionati di oggettistica.

GALLIO - MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'. Giovedì 17 agosto dalle 8 alle 13 torna l'appuntamento fisso con il "Mercato Settimanale" a Gallio nei pressi del Parcheggio Cineghel in via Guido Negri. Si potranno trovare bancarelle di oggettistica, abbigliamento e alimentari per una mattinata da dedicare allo shopping e al risparmio. Il mercato settimanale di Gallio si terrà la mattina di ogni giovedì dal 29 giugno al 7 settembre sempre con lo stesso orario

CESUNA DI ROANA - MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'. Venerdì 18 agosto dalle 8 alle 13 nei pressi del piazzale Ex Stazione di Cesuna di Roana, si terrà il consueto "Mercato Settimanale", con bancarelle di oggettistica, abbigliamento e alimentari ad animare la caratteristica frazione altopianese per tutta la mattinata. Turisti e altopianesi avranno l'occasione di acquistare nuovi prodotti. Il mercato di Cesuna si terrà la mattina di ogni venerdì di luglio e agosto.

ASIAGO - OPI SLEGAR MAARKET - MERCATINO DEI CREATIVI DELL'ALTOPIANO. Sabato 19 agosto dalle 10 alle 19 il centro di Asiago si animerà in piazza Carli con il "Opi Slegar Maarket: Mercatino dei Creativi dell'Altopiano" insieme alle opere d'arte e di ingegno creativo , realizzate da talentuosi artigiani e hobbisti dell'Altopiano. Pezzi unici e oggetti singolari di ogni genere verranno esposti con la possibilità di acquistarli a buon prezzo, scoprendo l'artigianato locale. Il mercatino si ripeterà anche sabato 19 agosto 2017 con gli stessi orari.

CREAZZO - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO. Domenica 20 agosto ci sarà il Mercatino dell'Antiquariato a Creazzo in piazza San Marco con bancarelle di oggettistica vintage e antiquariato. Il mercatino si ripeterà ogni terza domenica del mese - il 20 agosto

ASIAGO - MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO. Domenica 20 agosto dalle 9 alle 19 torna ad Asiago il tradizionale "Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo" in Via Trento Trieste e via Jacopo Scajarosi tra le variopinte bancarelle per ammirare o acquistare monete antiche, macchine da scrivere, arredi, ceramiche e oggetti antichi.

GALLIO - MERCATO DI FORTE DEI MARMI. Lunedì 21 agosto per tutto il giorno dalle 8 alle 20 ritorna il "Mercato di Forte dei Marmi" al piazzale Ghelpack di Gallio con i suoi articoli caratteristici per una giornata da dedicare allo shopping. Si potranno trovare tantissimi prodotti dal cashmere al pronto moda con camiceria su misura; dall'abbigliamento firmato, a quello di sartoria; dai prodotti per la casa, alle lenzuola e tovaglie su misura ricamate; intimo su misura e confezionato, vintage di firme, pellicceria americana, scarpe firmate, borse in pelle artigianali firmate,cinture uomo e donna in pelle e pitone, bijoux.

