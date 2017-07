Mercatini a Vicenza e nell'Altopiano di Asiago dal 30 luglio fino a Ferragosto

TOP 15 DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Tra i numerosi appuntamenti sul territorio berico tra feste, sagre, fiere, manifestazioni, kermesse enogastronomiche e mercatini per il weekend 28 -30 luglio, spiccano alcune mostre-mercato nell'Altopiano di Asiago.

CALENDARIO DEI MERCATINI NELL'ALTOPIANO DI ASIAGO:

ASIAGO - OPI SLEGAR MAARKET - MERCATINO DEI CREATIVI DELL'ALTOPIANO. Sabato 29 luglio dalle 10 alle 19 il centro di Asiago si animerà in piazza Carli con il "Opi Slegar Maarket: Mercatino dei Creativi dell'Altopiano" insieme alle opere d'arte e di ingegno creativo , realizzate da talentuosi artigiani e hobbisti dell'Altopiano. Pezzi unici e oggetti singolari di ogni genere verranno esposti con la possibilità di acquistarli a buon prezzo, scoprendo l'artigianato locale. Il mercatino si ripeterà anche sabato 19 agosto 2017 con gli stessi orari.

GALLIO - MERCATINO BONTA' & BENESSERE. Sabato 29 e domenica 30 luglio in piazzetta Giardini a Gallio è in programma il "Mercatino Bontà & Benessere", una mostra mercato dedicata ai generi alimentari e biologici, erboristici, salutistici e di artigianato, pensata per chi ama i naturali e di qualità. Saranno resenti vari espositori prodotti tipici regionali, articoli erboristici (spezie e infusi, creme, saponi, profumatori) e salutistici per la casa e l’ambiente, ed anche alcuni oggetti di artigianato naturale (legno, ceramica, lana, canapa).

CANOVE DI ROANA - 1° MERCATINO: OPERE DEL PROPRIO INGEGNO. Domenica 30 luglio dalle 9 alle 19 la piazza San Marco di Canove di Roana si riempirà del "1° Mercatino Opere del proprio ingegno" con oggetti e articoli esposti, frutto della creatività e dell'ingegno di chi li ha ideati. Il mercatino si ripeterà domenica 6 agosto con i medesimi orari e modalità. Per esporre le proprie opere basta compiliare il modulo di richiesta partecipazione su: www.asiago.it/files/moduli/modulo_adesione_mercatino_opere_del_proprio_ingegno.pdf e inviarlo a prolococanove@tiscali.it.

ROANA - MERCATINO SOLIDALE - PAR MI...MA ANCA PAR TI. Domenica 30 luglio dalle 9.30 alle 17 la piazza di Santa Giustina di Roana ospiterà il Mercatino Solidale "Par Mi... Ma Anca Par Ti", allestito da bambini delle scuole elementari e medie, che esporranno in uno spazio a loro riservato la propria merce, come giocattoli, libri, fumetti, abbigliamento, giochi elettronici, accessori, oggetti, manufatti. L'iniziativa ha come finalità l'avvicinamento al mondo della carità cristiana per i più piccoli. Il ricavato verrà equamente suddiviso: 50% al bimbo e 50% in beneficenza ad un ente o associazione caritatevole, scelta direttamente dai bambini tra quelle proposte.

