Mercatini a Vicenza: appuntamenti del weekend il 5 e 6 maggio

Sabato 5 e domenica 6 maggio, per tutto il giorno piazza delle Erbe ospiterà “Fuori Mercato”, mercatino vintage, dell’artigianato e dell’ingegno creativo in un caratteristico allestimento estivo. A cura dell'Associazione Culturale Pandora, in accordo con l’Associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” e in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Info: associazioneculturalepandora@gmail.com

_____

Sabato 5 maggio, in corso Fogazzaro sud, in via Battisti e in contra’ Garibaldi, arriva “Collezionare”, mostra mercato di collezionismo specializzato, oggettistica, piccolo antiquariato, vintage, che rimarrà allestita per tutta la giornata. A cura dell'Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Info: goldlion66@gmail.com

_____

Domenica 6 maggio, dalle 9 alle 19, in piazzale De Gasperi “Artisti in Piazza: tra Pittura e Scultura”. Esposizione di opere di pittura e scultura su cavalletto realizzate con diverse tecniche. A cura dell’associazione “Gruppo Culturale d’Iniziativa” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Info: www.accendilatuaarte.it