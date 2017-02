Menù San Valentino del Raduno Amauto a "La Corte del Belo" di Thiene

In occasione del 4° Raduno Amauto dell'Astego Motori d'Epoca, domenica 12 febbraio alle 12.30 è in programma il "Pranzo di San Valentino" al Ristorante "La Corte del Belo" di Thiene in via delle Robinie 10 con un ricco menù per le coppie di innamorati partecipanti al tour panoramico nella Pedemontana Vicentina. Iscrizioni Raduno + Pranzo: Pilota + vettura 35 euro - Ogni Accompagnatore 30 euro - Solo Giro 15 euro. Adesioni entro il 10 febbraio telefonando al numero 377.4470547 (Roberta) o scrivendo una e-mail a info@astegomotoridepoca.it. Organizzazione: Astego Motori d'Epoca a Sarceco in via Bassano del Grappa 2 - Telefono: 0445.884547 - Fax 0445.346254.

Il menù del pranzo:

• Antipasto: Scrigno di pasta filo al radicchio con fonduta di Asiago dolce e julienne di bacon affumicato

• 2 Primi: Risotto con radicchio e lardo di colonnata - Ravioli fatti a mano con zucca e porcini

• Secondo con Contorni: Faraona farcita con farcia di tastasale e aromi / radicchio brasato / patate arroste

• Dessert: Sablè al cioccolato

• Caffè con distillati

ELENCO RISTORANTI