"Menù Romantici sui Colli Berici" alla Trattoria Zamboni di Arcugnano

Martedì 14 febbraio alle 20 la Trattoria Zamboni di Arcugnano in via Santa Croce 73 propone i "Menù Romantici sui Colli Berici" con una cena romantica per tutti gli innamorati nel giorno di San Valentino. Si potranno degustare le specialità del locale con un panorama mozzafiato. Previsti 3 menù a scelta con prodotti locali, come il radicchio rosso di Asigliano, il formaggio Asiago, le patate di Pozzolo e il tartufo nero dei Colli Berici. Vini pregiati, come il Gambellara, il Valpolicella, il Soave e il Dulcis. Caffè con grappa vicentina. Costo: 35-40-45 euro a persona (tutto compreso). Per informazioni e prenotazioni: 0444.273079 - info@trattoriazamboni.it.

MENU' 1:

Antipasto: Flan di broccoli con fonduta di Asiago

Due Primi: Gnocchi di patate di Pozzolo con crema di zucca - Pappardelle con coniglio, olive taggiasche e pomodoro secco

Secondo: Lonza ripiena di radicchio rosso di Asigliano con patate al forno e verdura cotta

Dessert: Sfoglia caramellata con miele d'acacia e farcita con crema e melograno

Vini: Sauvignon 2015 Az. Agr. Nani - Tai Roso 2015 Az. Agr. Cà Basso

Caffè con grappa vicentina

MENU' 2:

Aperitivo con prosecco di Valdobbiadene - Az. Agr. Rebuli

Antipasto: Sformatino di carciofi su fonduta di Asiago

Due Primi: Risotto con Tartufo Nero dei Colli Berici - Pasticcio con radicchio rosso di Asigliano

Secondo: Faraona in crosta di miele e nocciole con patate al forno e verdura cotta

Dessert: Millefoglie al cioccolato

Vini: Gambellara Classico 2015 Az. Agr. Dal Maso - Cabernet 2015 Az. Agr. Dal Maso - Dulcis 2015 Az. Agr. Cavazza

Caffè con grappa vicentina

MENU' 3:

Aperitivo con prosecco di Valdobbiadene - Az. Agr. Rebuli

Antipasto: Fagottino di radicchio rosso di Asigliano su fonduta di Asiago

Due Primi: Crema di zucca e tartufo nero - Pappardelle con ragù di selvaggina e funghi

Secondo: Costolette d'agnello in crosta di mandorle con patate al forno e verdura cotta

Dessert: Meringata con crema ai baccelli di vaniglia e cioccolato

Vini: Soave Doc "I Prandi" 2015 Az. Agr. Marcato - Valpolicella Classico 2014 Az. Agr. Monte Cillario - Dulcis 2015 Az. Agr. Cavazza

Caffè con grappa vicentina

